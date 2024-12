Maracalagonis, la nuova area giochi già presa di mira dai vandali

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Maracalagonis, la nuova area giochi non ancora inaugurata è già presa di mira dai vandali. E la sindaca Francesca Fadda lancia un appello ai cittadini: “Fate video e foto e segnalate alla polizia locale via mail al protocollo, almeno fino a che l’area nn sarà video sorvegliata anche dal Comune, dalla polizia locale collegata alle forze dell’ordine, perché chi non ha rispetto vanifica il lavoro di tutti”.

“Sforzi vanificati” se le opere pubbliche non ancora completate sono già prese di mira da chi rispetto proprio non ha: immagini che poco lasciano all’immaginazione, persone intrufolate oltre la rete arancione che delimita il cantiere che si divertono a lasciare traccia del loro passaggio. Le azioni non sono passate inosservate a chi amministra il Comune, Fadda spiega: “Area cantiere piazzetta Maddalena, con rete arancione, giochi non collaudati e non fissati ancora a regola d’arte perché mancano pezzi, oggetto ogni giorno di ingresso di adulti e bambini che giocano a basket non curanti che il campo è appena stato assemblato e il canestro non ancora collaudato sempre con adulti ragazzi appesi per romperlo prima ancora che venga inaugurato e aperto a tutti.

I bambini li posso anche capire, ma gli adulti che dovrebbero conoscere il cartello affisso di area cantiere e la rete arancione, no, perché gli adulti sono 100 volte piu consapevoli delle loro azioni, che lo ammettano o meno”. Un richiamo alle norme più semplici da adottare, insomma, quelle del rispetto verso il bene comune. E perché, oltre all’assalto ai giochi non ancora collaudati, non includere anche “gli adulti che fanno defecare il cane nelle piazze e aiuole ignorando cestini o ignorando le regole” conclude la sindaca. Anche per loro, “stesso discorso”.