Si chiama Shiido un Bull Terrier di 7 anni “molto dolce, coccolone mansueto, amichevole con le persone e gli animali” racconta un vicino di casa che non può adottarlo perché ha dei gatti adulti, ostili ad altri animali.

“Purtroppo è molto triste e solo a causa del fatto che il padrone non se ne può più occupare perche gravemente malato”. Shido presenta persino una dermatite causata dallo stress e dall’abbandono, che verrà prontamente curata, “si sta occupando di lei una vicina ma il cane è sempre solo non fa attività e ha bisogno di compagnia e di una famiglia”. Per chi volesse accogliere in casa il cagnolone e regalare così una seconda vita a Shiido, questo è il numero di telefono da contattare: 3389044304