Il maltempo che sta flagellando l’Isola da giorni ha messo in pericolo soprattutto i più fragili e messo a dura prova l’immenso lavoro dei vigili del fuoco e dei barracelli, in prima linea in queste ore di estrema emergenza. Fra i vari preziosissimi interventi, come reso noto dalla sindaca Francesca Fadda, una coppia di anziani è stata messa in salvo.

“Sono state liberate numerose ostruzioni presenti nei ponti e negli scoli d’acqua, al fine di ridurre i rischi idrogeologici. Nel corso delle operazioni sono stati individuati due anziani isolati, in condizioni critiche, privi di assistenza alimentare per l’intera giornata, circondati da allagamenti e in evidente stato di paura e ansia”, comunica la prima cittadina. “Agli stessi è stato immediatamente garantito tutto il supporto necessario attraverso il servizio sociale e la fondazione Polisolidale e si procederà con le medesime modalità per eventuali ulteriori emergenze.

Le squadre operative stanno intervenendo su tutto il territorio comunale, dove le intense precipitazioni e i forti venti hanno causato ingenti danni alla viabilità, in particolare alle strade rurali, con maggiori criticità riscontrate nella località Torre delle Stelle,Monte Nieddu, e in altri villaggi lungo la 125”.

E precisa le prossime decisioni importanti per affrontare le prossime delicate ore d’emergenza: “Considerata la persistenza delle avverse condizioni meteorologiche, in qualità di Sindaca del Comune di Maracalagonis ho disposto la proroga dell’ordinanza di allerta fino alla giornata di giovedì, sto preparando una delibera di giunta per domani per LA DICHIARAZIONE DELLO STATO SI CALAMITÀ NATURALE.

Raccomando alla cittadinanza di non uscire di casa se non per motivi di estrema necessità e urgenza.

Forti disagi sopratutto nelle zone agrarie, montane e costiere e si sono verificati anche nel centro abitato, con allagamenti diffusi e interruzioni intermittenti della fornitura di energia elettrica, che potrebbero arrecare danni agli elettrodomestici.

La situazione risulta complessa e di difficile gestione a causa delle molteplici emergenze in atto. Le operazioni proseguiranno senza sosta, con l’auspicio di un miglioramento delle condizioni meteorologiche nelle prossime ore”.

Gli anziani evacuati sono al sicuro e tutti coloro che hanno segnalato sono stati prontamente ascoltati e verificate le esigenze di ciascuno.

E conclude: “Partiranno dopo le piogge i lavori di manuntenzione stradale in tutto il centro abitato e fuori dal centro abitato, strade agrarie montane e costiere per garantire viabilità sicura a tutti i cittadini. Purtroppo nell’emergenza con situazioni incontingibili e urgenti la portata d’acqua fa sollevare i rischi ma devo dire che con le pulizie delle caditoie sopratutto in centro abitato.”