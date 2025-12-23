Per il giovane sardo si era mobilitata l’isola intera, da mesi infatti era ricoverato in terapia intensiva a Berlino: colpito da una gravissima infezione al cuore la sua famiglia ha combattuto per riportarlo a casa.

Viveva e lavorava in Germania da 12 anni, tre mesi fa è stato colpito da una gravissima infezione al cuore, che ha compromesso due valvole cardiache. A questa si sono aggiunte ischemie, trombosi e numerose complicazioni che lo hanno portato in terapia intensiva all’ospedale Charité di Berlino. Una situazione clinica seria, “ma stabile” aveva spiegato la zia Ignazia Meloni, il problema è che lui in Germania era completamente solo: la famiglia è tutta in Sardegna e lui non aveva più la forza né la possibilità di affrontare questa battaglia lontano da casa.

Manuel è un ragazzo di 38 anni sempre allegro pieno di vita purtroppo il destino con lui non è stato molto buono non ha più entrambi i genitori, “siamo rimasti solo noi e vorremmo almeno avere la possibilità di stare vicino in questo momento”. E finalmente è così.