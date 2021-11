Manifestazioni no green pass a Cagliari: i prossimi 2 sabati in piazza Garibaldi, poi il trasloco in periferia

I no green pass potranno manifestare in piazza Garibaldi per i prossimi due sabati. Ma saranno manifestazioni statiche, non si potrà fare alcun tipo di corteo. E da dicembre, quando le vie dello shopping cominceranno ad affollarsi per la corsa agli acquisti di Natale e i mercatini, le manifestazioni dovranno spostarsi in altre zone della città, per evitare il più possibile il rischio di assembramenti.

E’ quanto è stato deciso oggi al Comitato sull’ordine pubblico in Prefettura, una riunione necessaria dopo la direttiva del ministro dell’Interno Lamorgese. Anche il Comune dovrà lavorare con la Prefettura per individuare una soluzione alternativa a piazza Garibaldi per le manifestazioni dei no green pass.