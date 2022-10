Mangia wurstel e muore di meningite fulminante: è di nuovo allarme, indagano i Nas

Ha mangiato wurstel di pollo crudi, ha avuto un violento attacco di meningite ed è morto in poche ore. E’ successo ad Alessandria, ma l’allarme riguarda tutta Italia: nei supermercati molti lotti sono già stati ritirati, ma i Nas continuano a indagare per capire come muoversi e in che modo tutelare la salute dei consumatori.

Quest’ultimo è il quarto decesso causato dalla lysteria contenuta nei wurstel, ma sono una settantina circa le persone finite in ospedale.

La listeria è un batterio che è presente nel suolo, nell’acqua e nella vegetazione e può contaminare moltissimi alimenti, in particolare latte, verdura, formaggi molli, carni poco cotte, insaccati. A rischio, oltre ai fragili, sono le donne in gravidanza.

Al di là dei ritiri dagli scaffali, c’è una regola per proteggersi: cuocere bene gli alimenti in modo da ammazzare l’eventuale batterio.