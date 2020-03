Mandas piange Luigi Putzu, l’emigrato che scelse di tornare in paese: fu il primo pasticcere moderno

Era una pietra miliare di Mandas. Prima pasticceria moderna alla fine degli anni 70. Emigrato che sceglie di tornare al suo paese. Ci sono persone che, nelle comunità, lasciano il segno per ciò che hanno realizzato. Luigi Putzu era uno di questi. Un pioniere che, dopo alcuni anni di emigrazione in Lombardia, ha scelto di rientrare a Mandas dove avviò con la moglie Angela la famosa pasticceria Putzu Mulas e per noi piccolini di allora le pizzette al taglio erano qualcosa di unico. Un grande lavoratore ed una splendida persona cui ero particolarmente legato da vera stima e amicizia. Mandas perde una bella persona che resterà comunque nella sua storia. Vicino a zia Angela, Massimiliano e Arianna con le rispettive famiglie, e parenti tutti. Ora Arianna proseguirà l’attività di famiglia.

Umberto Oppus