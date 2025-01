Bruttissimo atto di violenza nei confronti di una dottoressa dell’ospedale di Biancavilla, in provincia di Catania. Una mamma di 25 anni ha aggredito la pediatra che aveva visitato una delle due figlie. Subito l’intervento dei colleghi e dei carabinieri, che hanno fermato la donna. Non si sa cosa abbia portato la 25enne ad agire in questo modo nei confronti della dottoressa, ma la vicenda è all’attenzione del Tribunale dei Minori.

“L’intervento della guardia giurata ha evitato più gravi conseguenze” si legge in una nota dell’Asp di Catania che condanna “la violenza contro chi svolge con professionalità e correttezza il proprio servizio a tutela dei minori. Saremo a loro fianco nelle sedi opportune per condannare questo atto vile e assolutamente ingiustificabile. Non è tollerabile entrare in ospedale con l’obiettivo di imporre con la forza e la violenza una presunta ragione. In questo caso non sono invocabili neppure giustificazioni emotive. Nessun piccolo paziente o familiare era ricoverato nel presidio”.