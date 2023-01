Maltrattamenti in famiglia, un arresto e un allontanamento dalla casa familiare a Quartu

La Polizia di Stato ha dato esecuzione all’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari su richiesta della Procura della Repubblica di Cagliari, nei confronti di un cittadino straniero ma domiciliato a Quartu per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali, commessi in danno della moglie e dei figli. Dalle indagini svolte dagli Agenti del Commissariato, nel corso degli ultimi due anni l’uomo avrebbe commesso atti di maltrattamenti, lesivi dell’integrità morale e fisica, nei confronti della moglie, in talune circostanze percuotendola e minacciandola di morte, costringendola a vivere per strada o cercare ospitalità presso parenti o amici. L’uomo è stato trasferito presso la Casa Circondariale di Uta.

Gli stessi poliziotti del Commissariato di Quartu Sant’Elena hanno anche eseguito l’ordinanza applicativa della misura cautelare dell’allontanamento dalla casa familiare e divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati abitualmente dalle persone offese, emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari su richiesta della Procura della Repubblica di Cagliari, nei confronti di un cittadino italiano. L’uomo è responsabile di presunti maltrattamenti in famiglia, commessi con atti di vessazione fisica e psicologica nei confronti della moglie e delle figlie.