I Carabinieri della Stazione di Dolianova hanno dato esecuzione a un’ordinanza di applicazione della misura cautelare dell’allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento a non meno di 500 metri dalla persona offesa, emessa dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari.

Il provvedimento è stato adottato nei confronti di un uomo di 43 anni, residente a Dolianova e già noto alle Forze di Polizia, a seguito della denuncia-querela presentata dalla convivente per gravi episodi di maltrattamenti. Le condotte contestate risalirebbero agli ultimi due anni e includerebbero ingiurie, minacce, violenze verbali, psicologiche e in alcune occasioni anche fisiche, inflitte alla donna, la quale, ormai esasperata e impaurita, aveva deciso di rivolgersi ai Carabinieri per chiedere aiuto.

La situazione aveva raggiunto un livello di criticità particolarmente elevato la sera del 25 dicembre 2024, quando un intervento urgente del personale dell’Aliquota Radiomobile del NORM di Dolianova aveva obbligato l’uomo ad allontanarsi dall’abitazione coniugale, trovando momentaneo rifugio presso un amico residente nella stessa cittadina.