Maltempo in Sardegna, nubifragio a Serri: “Massima attenzione”

Il maltempo si abbatte sulla Sardegna con un fortissimo vento di maestrale che ha fatto scattare l’allerta meteo della protezione civile per tutta la giornata di oggi e fino alle 18 di domani. Non è stato risparmiato Serri, piccolo comune del sud Sardegna, colpito da un nubifragio. Il sindaco Samuele Gaviano, dal suo profilo Facebook, avverte i cittadini: “Molte strade cancellate e trasformate in fiumi, prestate la massima attenzione”.