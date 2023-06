Maltempo in Sardegna: “Cari politici sardi, rinunciate all’indennità di un mese”

“Cari deputati, senatori e consiglieri regionali sardi: rinunciate alla vostra indennità di questo mese, devolvendola a chi ha perso tutto nel maltempo, rinunciate a una mensilità”. L’appello, provocatorio ma non tanto, giunge da uno dei blogger più seguiti e stimati di tutta l’Isola, Giorgio Ignazio Onano dell’Eco di Barbagia, che, dopo i numerosi nubifragi avvenuti soprattutto nelle zone di Macomer, Thiesi, Bonnanaro ha deciso di sollecitare chi siede ai vertici regionali affinché aiutino concretamente chi ha perso raccolti, bestiame e mobili. Famiglie intere in ginocchio, le piogge intense di un anomalo maggio hanno spazzato via anni di sacrifici in pochi istanti. Le immagini diffuse in questi giorni parlano da sole come le richieste disperate dei cittadini che affidano al blogger la divulgazione di tutta la loro disperazione.

“Queste sono le mie campagne a Ozieri, stasera. Si tratta della terza inondazione in pochi giorni. La mia azienda è in ginocchio. Vi scrivo per chiedere un appello disperato affinché la regione ci ascolti e dia il prima possibile degli indennizzi. Qua abbiamo perso tutto” spiega Giovanni. “Più fatti e meno parole” comunica il blogger. “Sarebbe un gesto nobile e di grande cuore!”. Intanto le previsioni per questi giorni non lasciano ben sperare: una nuova allerta è stata diramata, le nubi scure avvolgono il cielo dal primo pomeriggio di ieri e per oggi è indispensabile tenere l’ombrello sempre a portata di mano. Acquazzoni non insoliti in primavera, ma non così persistenti hanno sottolineato gli esperti che analizzano i cambiamenti climatici. Una situazione che chiede da tempo una prevenzione adeguata, lavori infrastrutturali più idonei in previsione di eventi atmosferici particolarmente intensi e sempre più frequenti.