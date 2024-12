Dalla mezzanotte di oggi sono quasi 400 le chiamate alle Sale Operative dei Comandi dei Vigili del fuoco, a far aumentare le richieste il maltempo. Alle ore 18:00 sono una cinquantina le richieste d’intervento in atto per varia tipologia come, dissesto statico di elementi costruttivi, alberi e pali pericolanti, coperture di varie strutture: I Comandi Vigili del fuoco di Cagliari, Sassari, Nuoro e Oristano hanno dovuto rinforzare il dispositivo ordinario di soccorso per fronteggiare le numerose richieste.

Il Comando di Cagliari ha gestito circa 100 richieste d’intervento, il Comando di Sassari circa 160, il Comando di Oristano circa 90, il Comando di Nuoro 35. L’area coperta dal Comando di Cagliari le aree più colpite la città metropolitana di Cagliari e l’area tra Iglesias e Carbonia, mentre il Comando di Sassari, il più colpito in regione, ha gestito la maggior parte degli interventi nelle aree tra la città metropolitana di Sassari e Alghero dove è intervenuta anche sulla messa in sicurezza della copertura di una chiesa inoltre, una squadra d’intervento VVF, ha lavorato sulla rete ferroviaria per un treno, con passeggeri a bordo, che ha impattato un albero caduto sulla linea Sassari Cagliari, nel Nuorese si segnala il coinvolgimento di vetture per il distacco di una copertura in lamiera ad Orotelli, mentre nell’oristanese l’area più colpita è quella tra Oristano e Cabras. Fortunamente non risultano persone coinvolte.