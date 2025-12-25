Ore difficili in Emilia Romagna, che nel giornata di Natale è segnata da maltempo e allerta rossa per rischio esondazione del fiume Senio soprattutto nella zona di Ravenna.

Ci sono state evacuazioni in diversi comuni come Castel Bolognese, Bagnacavallo, Cotignola, Lugo e Solarolo.

“É piovuto più di quanto era stato previsto e sta continuando a piovere soprattutto in collina – comunica il Comune di Ravenna. “Per questo i picchi di piena saranno più impegnativi di quanto inizialmente ipotizzato. A Ravenna è stato attivato il COC e si stanno tenendo monitorati tramite la Polizia Locale e i volontari della Protezione Civile i livelli e i passaggi delle piene nel fiume Lamone, che sono previsti fra Santerno e Mezzano fra l’una e le 4 di stanotte (notte tra giovedì 25 e venerdì 26 dicembre)”.

Foto del nostro partner QN