Maltempo a Serramanna: strade come fiumi in piena, puzza e auto in panne

Strade che diventano fiumi in piena, puzza insopportabile dentro le abitazioni, disagi, auto in panne, automobilisti che sono costretti a sostare a un lato della carreggiata in attesa che il livello dell’acqua si abbassi.

Tutto ciò accade a Serramanna dopo soli pochi minuti di pioggia. Si sono verificati tre temporali negli ultimi giorni, l’ultimo solo poche ore fa, e tutte e tre le volte si sono registrati importanti allagamenti soprattutto nei punti nevralgici del paese come via Serra e via Rinascita. La situazione, che non dovrebbe essere sottovaluta e che persiste da diversi anni ormai, è stata denunciata anche da Mauro Pili che rende pubbliche le immagini dell’ennesimo allagamento.