Maltempo a Cagliari, addio a drink e food all’aperto. Baristi e ristoratori: “Venite col green pass”

Arriva il maltempo anche a Cagliari. Vento, pioggia e basse temperature scoraggiano gli aperitivi e le cene all’aperto. Ed emerge il problema del green pass. Fino ad oggi chi non ha il certificato verde ha potuto contare sugli spazi esterni, ma con l’inverno alle porte tutto si complica.

“Fino a che si è potuto usare i tavoli esterni e i delors i disagi sono stati minimi”, dichiara Marco Medda, presidente di Confesercenti del sud Sardegna, “i locali sprovvisti di postazioni all’aperto sono veramente pochi e seppure hanno avuto disagi questi sono stati comunque limitati .