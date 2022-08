Malore in acqua al Poetto, Monserrato piange Andrea Pilia

Ha avuto un malore in acqua ed è morto. Identificato il cadavere trovato due giorni fa a Geremeas da alcuni turisti che avevano lanciato un allarme. Si tratta di Andrea Pilia, 40enne di Monserrato, disoccupato. Sul corpo, recuperato dai Vigili del fuoco e affidato alla Guardia costiera, nessun segno di violenza, assicurano i carabinieri che hanno svolto le prime indagini. Molto probabile dunque un malore mentre si trovava in acqua. Impossibile risalire al punto di ingresso in mare: l’auto però risulta parcheggiata nei pressi del Jinny Beach sul lungomare Poetto. Sui social il cordoglio degli amici: “La notizia che non avremmo mai voluto sentire. Riposa in pace”.