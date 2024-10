Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Makoumbou non giocar più, esplode la rabbia dei tifosi: “Ora basta, vendetelo a gennaio”. Una pioggia di critiche sui social per il centrocampista del Cagliari, alla terza espulsione in fotocopia in un anno che costa l’ennesima sconfitta in trasferta per colpa sua. “Vergogna, mettetelo fuori rosa”, “Basta, non se ne può più”, sono solo alcuni dei commenti inferociti dei supporters del Cagliari, che anche oggi in trasferta hanno incitato a gran voce la squadra. La foto del congolese che esce nascondendosi il volto diventa virale, l’immagine perfetta di un ko che forse giocando undici contro undici si poteva evitare. Makopumbou era stato espulso allo stesso modo a Verona e in casa della Lazio, e anche quelle volte condanno la sua squadra alla sconfitta. Un rosso recidivo dunque, che ha portato il mister rossoblù Davide Nicola ad amare riflessioni a fine partita: “Col nostro staff non era mai successo, è chiaro che il giocatore ha capito da solo che la gestione del secondo cartellino è stata sbagliata. In futuro bisognerà fare altre valutazioni dopo il primo giallo. Peccato, perchè avrei preferito giocare la partita 11 contro 11”.