A Capoterra via gli intralci dalla sabbia, “i lavori sono stati effettuati con largo anticipo, in modo da poter permettere ai bagnanti di accedere nel nostro lido liberamente e in comodità”. “Si parte”: con queste parole il sindaco Garau ha aperto ufficialmente la stagione a residenti e turisti che scelgono la località per trascorrere ore o giorni di relax tra tuffi in acqua e tintarella sotto il sole. Uno spazio pulito e dotato di tanti confort che, ogni anno, si aggiungono a quelli già realizzati. Novità di quest’anno, tra le altre, l’apertura del punto ristoro: gelati, caffè e bibite a due passi dall’acqua come al Poetto insomma. E, se correnti e condizioni climatiche lo consentono, Maddalena Spiaggia niente ha da invidiare alle località più rinomate distanti pochi chilometri da Capoterra: acqua cristallina, sabbia soffice e pulita. Il giusto mix, quindi, coadiuvato dalle pulizie messe in atto dal Comune per rimuovere ciò che “disturba” e che non fa parte del corredo che la natura offre.

A incentivare l’anticipo dei lavori anche la presenza costante dei turisti che già il mese scorso hanno fatto registrare un notevole incremento. L’area camper, infatti, presa d’assalto da decine di italiani e stranieri che, in prossimità delle vacanze pasquali, hanno voluto fare le prove generali in vista dell’estate.

“Si prevede una partecipazione sempre più elevata di viaggiatori, turisti e residenti” aveva espresso il primo cittadino Beniamino Garau.