Lutto nel mondo della scuola a Senorbì, è morta Franca Gessa: “Una bussola per prof e alunni”

Lutto nel mondo della scuola a Senorbì e in tutta Mandas per la scomparsa di Franca Gessa. Aveva 64 anni e da tempo stava lottando contro un brutto e grave male che l’ha portata a vivere l’ultimissimo periodo della sua esistenza all’Hospice di Cagliari, in via Jenner. Mandarese doc, si era trasferita da tempo a Senorbì e lì lavorava, come collaboratrice scolastica, all’istituto Einaudi. La scuola ha listato a lutto le immagini della pagina ufficiale di Facebook: “Oggi la comunità scolastica del nostro Istituto è stata colpita da un grave lutto, per la prematura scomparsa della tanto amata Franca. Ricopriva di fatto il ruolo di collaboratrice, ma è stata molto di più. Un sorriso per chiunque varcasse la porta d’ingresso, una parola di conforto per chi ne aveva bisogno, una strigliata per gli alunni indisciplinati e una bussola per tutti. Era luce. Era musica. Era forza. Arrivederci signora Franca, grazie per i tuoi anni di prezioso lavoro trascorsi con noi. Ci stringiamo attorno alla famiglia e partecipiamo con affetto al loro inconsolabile dolore”.

Commozione e un lungo e toccante messaggio di cordoglio ai parenti e familiari della sessantaquattrenne arrivano anche dal sindaco di Mandas, Umberto Oppus: “È morta una carissima e bella persona, Franca Gessa. Da anni a Senorbì, dove ha lavorato e viveva con la famiglia, non ha mai dimenticato le sue origini mandaresi. Una triste notizia. Vicino alla famiglia e ai parenti tutti. Ciao Franca”.