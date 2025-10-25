Si è spento a 74 anni Mauro Di Francesco, per tutti “Maurino”, attore protagonista di tantissime commedie anni ‘80 come “Sapore di mare 2” , “Abbronzatissimi”, “Ferragosto ok” , “Attila flagello di Dio”accanto ad altri attori notissimi come Jerry Calà e Diego Abatantuono.

Milanese, classe 51, Di Francesco-figlio di teatranti- ha iniziato in punta di piedi nel mondo dello spettacolo a soli 5 accanto al Mago Zurlì. Poi il cabaret anni ‘70 con Jannacci e Abatantuono nel “Gruppo Repellente” e l’escalation sul grande schermo.

L’attore, ricoverato da circa un mese, lascia un figlio- Daniel- avuto dall’attrice francese Pascale Reynaud. Da tempo viveva in Toscana e si dedicava all’arte della pittura.

Toccante il saluto del grande amico Jerry Calà: “Ciao Maurino…Quante risate, quante scene insieme, quanta vita condivisa sul set e fuori.

Te ne vai in silenzio, ma lasci dietro di te un ricordo enorme e un affetto che non si spegnerà mai.

Buon viaggio amico mio”.

Foto del nostro partner QN