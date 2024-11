Lutto nel mondo del teatro sardo: addio a Tino Petilli

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Si è spento all’età di 87 anni il grande Tino Petilli, che ha portato in scena per più di 60 anni il suo talento poliedrico tra film, sceneggiati e commedie radiofoniche. Innumerevoli le interpretazioni e il talento del grande attore e autore, interprete di numerosi spettacoli anche al Teatro lirico di Cagliari. Solo in teatro, Petilli è stato protagonista di più di 2500 repliche e ha messo il suo sapere e la sua esperienza al servizio degli altri insegnando dizione e ha collaborato con la Rai come annunciatore grazie al suo timbro unico.