Lutto al Cagliari nel quartiere La Palma, è morto Franco Arippa: “Grande capitano e maestro nelle vendite”. Una scomparsa sentitissima nel rione di La Palma, come conferma nel suo post Giancarlo Staico: “Oggi è venuto a mancare il nostro CAPITANO Franco Arippa.

Sentite Condoglianze alla carissima Moglie GRAZIELLA PULISCI. I figli SIMONA Manuela FRANCESCO, e rispettivi Compagni.e familiari.

Ciao Franco gioca con gli Angeli grazie per tutto quello che ci hai insegnato ti vogliamo un mondo di bene, preghiamo per Te e per i tuoi cari”. A ricordarlo anche la pagina Fb di via Aquilone.