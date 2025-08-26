Movimenti sospetti, segnalati da alcuni cittadini, hanno acceso i riflettori dei carabinieri su un noto locale notturno del lungomare del Golfo. Nella notte appena trascorsa i militari della stazione temporanea di Flumini di Quartu, con il supporto dei colleghi di Monserrato, hanno dato vita a un servizio di controllo mirato contro lo spaccio di sostanze stupefacenti.

L’attenzione si è concentrata su un cliente di 22 anni, disoccupato e già noto alle forze dell’ordine, che con atteggiamenti guardinghi e rapidi contatti con altri avventori ha insospettito i militari. Fermato e perquisito, il giovane è stato trovato in possesso di sei bustine di cocaina per un peso complessivo di circa 3 grammi e di oltre 4 grammi di cristalli di MDMA. È stato denunciato in stato di libertà alla procura di Cagliari per detenzione ai fini di spaccio.

Nel corso della stessa operazione, altri due ragazzi sono stati sorpresi con piccole quantità di droga per uso personale: un 24enne operaio di Cagliari con 0,76 grammi di hashish e un 23enne studente nigeriano con 1,70 grammi di cocaina. Per entrambi è scattata la segnalazione alla prefettura come assuntori.

L’attività rientra nel più ampio piano di prevenzione e controllo disposto dal comando provinciale dei Carabinieri, che in estate intensifica la vigilanza nelle aree di maggiore afflusso. Oltre al sequestro e alle denunce, i militari stanno valutando l’eventuale coinvolgimento del locale e le possibili responsabilità del gestore: un’analisi che potrebbe portare anche alla proposta di sospensione della licenza.