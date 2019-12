Lunghissima scia di fulmini su tutto il sud Sardegna, cieli “illuminati” da Cagliari a Iglesias

Tantissimi fulmini sulla Sardegna, il vortice di maltempo che sta attraversando l’Isola non porta solo temporali e raffiche di vento sino a burrasca ma anche cieli “illuminati”. Eccola, la “maxi coda” in viaggio sul mar Mediterraneo e sopra metà Isola. L’allerta arancione riguarda infatti il Campidano, l’Iglesiente e il Flumendosa-Flumineddu. Molti i lettori di Cagliari Online che ci hanno segnalato fulmini da tutti i rioni della città: da Mulinu Becciu a Monte Mixi, da San Benedetto a Sant’Elia. Nel capoluogo sardo è in corso un temporale di media intensità, e il cielo non promette nulla di buono nemmeno per le prossime ore. La Protezione Civile ha diramato una nuova allerta, allungando di fatto l’emergenza “arancione” sino alle diciotto di domani, giovedì cinque dicembre 2019.