Lunedì sciopero dei trasporto pubblico: bus fermi in tutta la Sardegna

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

“Lunedi prossimo, 9 settembre, i lavoratori delle aziende del trasporto pubblico locale sciopereranno per la seconda volta in pochi mesi per il rinnovo del contratto di lavoro, scaduto il 31 dicembre 2023. Anche in Sardegna – spiega Alessandro Russu, segretario regionale della Fit Cisl – i lavoratori lamentano il peggioramento delle condizioni lavorative e retributive, fenomeni di tensione e aggressività crescente verso conducenti e controllori. Chiedono, inoltre, maggiori risorse per il settore e una riforma completa che dia certezze operative nel medio periodo cosi da garantire un livello di servizio efficiente e adeguato”.

All’ARST l’astensione del personale ferroviario e metropolitane sarà dalle ore 10,30 alle 12,30 e dalle 16,00 alle 22,00 / dalle 16 alle 23,59. Al CTM dalle 9,31 alle 17,30, all’ Atp di Sassari dalle 15,00 alle 23,00; all’Atp di Nuoro dalle 5,20 alle 9 e dalle 13 alle 19; all’Aspo di Olbia dalle 9,30 alle 17,30.