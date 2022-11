Lunamatrona, si finge venditrice porta a porta e ruba mille euro a un anziano: arrestata 38enne

Ieri a Lunamatrona, i carabinieri della locale Stazione, coadiuvanti dai colleghi di Serrenti e Samatzai, hanno tratto in arresto per furto aggravato in abitazione una trentottenne romena, domiciliata a Cagliari, disoccupata e con precedenti. La donna è stata intercettata dai carabinieri e fermata in via Oristano mentre fuggiva dall’abitazione di un ottantanovenne. La donna si è introdotta nell’abitazione dell’anziano con l’espediente di voler proporre merce in vendita porta a porta. Avendo poi distratto l’uomo, è riuscita a impossessarsi di 1100 euro in contanti, sottratti da un cassetto della camera da letto. La vittima ha pensato che l’ospite si fosse recata in bagno, così come aveva richiesto di poter fare. Resosi però conto di quanto accaduto, l’uomo ha lanciato l’allarme e alcuni vicini hanno chiamato i carabinieri. La perquisizione della donna ha dato immediato esito positivo, tutto il denaro è stato rinvenuto e restituito all’anziano. La donna è stata condotta presso la Compagnia di Sanluri per il fotosegnalamento e successivamente ristretta agli arresti domiciliari presso la propria abitazione di Cagliari, in attesa del giudizio.