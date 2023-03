L’ultimo abbraccio di Quartu a Tonino Dessì, morto a 63 anni: “Non ti deluderemo mai”

I colleghi medici, gli amici di sempre, la sua famiglia e i compagni di quella politica che ha sempre masticato, sin da giovane, tra le fila del centrodestra e che l’aveva portato ad aderire, anni fa, a Fratelli d’Italia. C’erano tutti, oggi, nella chiesa di Santo Stefano a Quartu, per l’ultimo saluto a Tonino Dessì, il medico e politico morto a 63 anni stroncato da un infarto successivo a un’embolia polmonare. Per l’occasione, il consigliere comunale di Fratelli d’Italia Michele Pisano ha indossato la fascia tricolore da sindaco, su speciale concessione del primo cittadino quartese Graziano Milia. Presenti il sindaco di Cagliari Paolo Truzzu, l’assessore Marco Porcu, il deputato Salvatore Sasso Deidda e il consigliere regionale meloniano Fausto Piga, oltre ad assessori e consiglieri quartesi di maggioranza e opposizione. Il rito funebre è stato officiato da don Giulio Madeddu, che ha ricordato le tantissime virtuù e capacità di Dessì, sempre pronto ad aiutare tutti e, nel lungo periodo buio del Covid, in prima linea nell’hub vaccinale di via Beethoven.

“Non ti deluderemo mai”, questa la promessa-preghiera fatta dai compagni di partito a Tonino Dessì. Sconvolti e avvolti da dolore, al primo banco, la moglie Rossana, le sorelle di Tonino Dessì e i due figli, Francesco e Pietro.