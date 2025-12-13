Il rappresentante speciale dell’Unione europea per il Golfo Persico Luigi Di Maio potrebbe diventare coordinatore speciale delle Nazioni Unite per il processo di pace in Medioriente con sede a Gerusalemme.

A rivelarlo è Il Foglio: il 39enne ex cinque stelle sarebbe quindi fra i nomi papabili per questo delicato e prestigioso ruolo. Se la carica fosse confermata, Di Maio sarebbe di fatto anche vicesegretario generale dell’Onu.

Questo compito sarebbe quindi fondamentale per l’attuale situazione di Israele e Gaza. Come precisa Il Foglio, entrerebbe nel coordinare e contribuire al piano di pace portato avanti da Donald Trump.