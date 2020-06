Ludoteca estiva al parco di Sanluri per i bambini: il Comune viene incontro ai più piccoli

Ludoteca estiva al parco di Sanluri per i bambini. Nonostante le ferree norme in vigore riguardo il distanziamento sociale e la sanificazione degli arredi e dei luoghi, il comune è riuscito a programmare giochi e intrattenimenti per i più piccoli che, dopo mesi di isolamento, potranno nuovamente giocare e svolgere attività collettive. Le regole del distanziamento comporteranno maggiori costi ma gli ampi spazi del parco potranno garantire le attività ludiche in sicurezza. In programma, tra le novità anche le attività estive, sempre al parco, per i più piccoli (3-6 anni). A breve saranno disponibili i bandi e moduli di domanda.