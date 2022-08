L’sos di una turista da Villasimius: “Due gattine da salvare, chi ne vuole adottare una?”

L’ APPELLO DI ALEXANDRA A RADIO ZAMPETTA SARDA PER 2 GATTINE A VILLASIMIUS.

Sono in vacanza a Villasimius, precisamente zona residence Le Due Palme, dove abbiamo trovato queste due micine, madre e figlia di circa tre mesi la cucciola e di 8 mesi la mamma che è stata appena sterilizzata. La mammina è dal manto nero, sono docili e vivaci. Purtroppo parto domani e, volendo adottare solo la mamma, non saprei come mettere al sicuro la piccola per non lasciarla sola e in pericolo, né come provvedere al trasporto. Io però parto domani, entro le 10 devo lasciare l’appartamento.

Chi mi può aiutare per trovare una sistemazione per la cucciola e per il trasporto della mamma?

Sono disposta ad adottare la mamma gatta anche in un secondo tempo, quando avrà trovato adozione la figlioletta, però mi serve entrare in contatto con qualche volontaria del posto.

C’ è chi se ne prende cura dal momento che la mamma gatta è stata sterilizzata con orecchie spuntata, simbolo di gatta di colonia?

Per info contattatemi al

333.4031790

