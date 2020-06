L’sos di un imprenditore sardo: “Mi hanno rubato l’Alfa Romeo 155 sotto casa, aiutatemi”

Sos per un’auto rubata in Sardegna. L’Alfa Romeo 155 Q4 di Roberto Fiori, titolare di un’agenzia di servizi di sicurezza, è sparita “all’una, stanotte. Era parcheggiata sotto casa mia, in via Pala di Carru a Sassari, nella zona di Li Punti. Ho già fatto denuncia ai carabinieri, sembra che sia stata utilizzata per compiere una rapina a Florinas e a un distributore di benzina a Giave, così mi hanno detto sulla base di registrazioni delle telecamere”. Fiori è disperato: “L’ho acquistata a Roma dieci anni fa, l’auto esiste sin dal 1994 e sul mercato la stanno vendendo anche a ventimila euro. Purtroppo, le telecamere nella mia via non inquadrano il punto dov’era parcheggiata”.

L’imprenditore lancia un appello attraverso Casteddu Online: “Aiutatemi a trovarla, la targa e AG040SG. sono disposto a offrire anche duecento euro di ricompensa. Chi avesse notizie utili mi chiami al +393393556151”.