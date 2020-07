Lotta contro le blatte a Selargius: intervento della Pro Service per debellarle

Lotta contro le blatte a Selargius: intervento della Pro Service per debellare i blattoidei. Venerdì 10 luglio i tecnici del servizio antinsetti effettueranno la disinfestazione da blatte in corrispondenza dei pozzetti stradali di ispezione fognaria della Via Crispi. Sono alcune le precauzioni necessarie da adottare: allontanare dalle adiacenze della strada biancheria, erbe aromatiche coltivate in vaso e quant’altro utilizzabile a scopo alimentare, giocattoli, animali domestici presenti negli spazi interessati dall’intervento o prospicienti ad essi; tenere gli infissi esterni chiusi durante la disinfestazione e per almeno 15 minuti dopo l’ultimazione della stessa; divieto di transito e stazionamento di persone e animali nell’area interessata durante il trattamento e nei 30 minuti successivi.