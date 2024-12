Lotta all’abbandono dei rifiuti: a Cagliari la nuova Sezione Igiene urbana della Polizia Locale

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Nuove forze contro l’abbandono dei rifiuti. Il Comune di Cagliari ha attivato l’1 dicembre 2024, un’unità operativa all’interno del Corpo della Polizia Locale denominata Sezione Igiene urbana. L’iniziativa risponde alla crescente esigenza di intensificare le attività di vigilanza e controllo sul corretto conferimento e gestione dei rifiuti in città, con l’obiettivo di contrastare il fenomeno dell’abbandono che rappresenta ancora uno dei problemi più rilevanti sul territorio comunale.

La Sezione Igiene urbana ha il compito infatti di vigilare, controllare e sanzionare i comportamenti non conformi alle disposizioni di legge e al regolamento in materia di gestione dei rifiuti, e lo farà con attività di accertamento e sanzione, segnalando alle autorità giudiziarie i casi previsti dalla normativa vigente. La Sezione opera in stretta collaborazione con il Servizio Igiene del suolo, condividendo obiettivi comuni per il miglioramento della pulizia e del decoro urbano.

Con questa nuova struttura, l’Amministrazione comunale intende dare un segnale forte contro l’abbandono dei rifiuti, che continua ad avere un impatto diretto sulla qualità di vita dei cittadini e sull’immagine stessa della città, incidendo sul decoro e sulla pulizia del territorio comunale.

L’intervento, approvato con determina dirigenziale, si inserisce all’interno delle iniziative stabilite nella delibera di Giunta comunale n. 91 del 19 agosto 2024, che ha dato indirizzo per il rafforzamento degli strumenti di controllo in materia di igiene urbana. La nuova Sezione Igiene urbana è composta da un funzionario e e da 9 istruttori di Polizia Locale, e dispone di una dotazione organica dedicata prevalentemente all’abbandono dei rifiuti. Gli agenti incaricati di vigilare sull’osservanza delle normative in materia di gestione dei rifiuti opereranno in modo sistematico, garantendo che la funzione di controllo sia svolta con la massima efficacia, compatibilmente con le altre mansioni del Corpo della Polizia Locale.

Secondo quanto previsto ogni trimestre, il comandante della Polizia Locale e il dirigente del Servizio Igiene del suolo definiranno le linee guida per le attività di vigilanza, che verranno monitorate e valutate attraverso relazioni periodiche sugli esiti delle operazioni. Questi report, che verranno redatti almeno ogni 3 mesi, avranno anche lo scopo di informare la cittadinanza sui risultati ottenuti e sullo stato dell’ambiente urbano.

La sede della nuova Sezione è situata negli uffici comunali di via Ampere a Pirri, dove il personale sarà a disposizione per coordinare le attività di controllo.

Oltre all’attività di vigilanza sui comportamenti illegali, la Sezione collaborerà attivamente con altre strutture del Comune per garantire che gli obiettivi di decoro urbano e igiene del suolo siano perseguiti in modo coordinato e costante. L’Amministrazione si impegna, infatti, a mantenere alta l’attenzione su tutte le problematiche ambientali, lavorando al fianco dei cittadini per sensibilizzarli e promuovere comportamenti più responsabili.

Il sindaco Massimo Zedda, nominato una settimana fa delegato Anci nazionale all’Ecologia, al riciclo e al riuso dei rifiuti: “Il ripristino della Sezione Igiene urbana dopo 3 anni, rientra tra gli interventi che consentiranno un presidio nelle strade, un monitoraggio costante e l’erogazione di sanzioni nei confronti di chi abbandona i rifiuti. Una città pulita e decorosa determina un risparmio di risorse pubbliche e minori spese per tutte e tutti, consente anche di avere un’immagine positiva per le cittadine e i cittadini, le imprese, le attività commerciali e per i turisti. La sezione che opererà sull’intero territorio cittadino avrà sede a Pirri, una risposta in termini di presidio, insieme alla stazione ospitata alla ex distilleria, di presenza nel contesto della nostra Municipalità”.

Per l’assessora all’Ecologia urbana, ambiente e verde pubblico, Luisa Giua Marassi, “l’istituzione della Sezione Igiene urbana rappresenta un ulteriore passo nella direzione di un’azione amministrativa che mira a risolvere in modo efficace e tempestivo le criticità legate alla gestione dei rifiuti, restituendo alla città di Cagliari un ambiente più pulito e vivibile. La nostra linea – ha aggiunto l’esponente della Giunta Zedda – è certamente quella di rafforzare il monitoraggio sul territorio comunale, intervenendo in modo netto e deciso su chi si fa portatore di atti di inciviltà inammissibili, ma allo stesso tempo vogliamo proseguire nella direzione di un dialogo virtuoso con la città, applicando quel meccanismo di cooperazione ambientale necessario per tutelare l’ambiente urbano in modo sinergico e partecipato”.