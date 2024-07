Lo yatch di un milionario occupa la spiaggia protetta di Talmone, barbecue e party bloccati dalla guardia costiera

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Barbecue, dj e pallavolo sulla spiaggia protetta di Talmone, in Sardegna. A organizzare l’evento nei minimi dettagli, tanto privato quanto abusivo e illegale, lo staff del Rock It, imbarcazione lunga ben sessanta metri di proprietà di un milionario americano. Era tutto pronto per un superparty: barbecue con tanto di camerieri, dj, tende bianche e incurvate per garantire piena ombra, una rete da pallavolo e i primi partecipanti al party, ragazzi e ragazze in costume da bagno. Ma tutto era abusivo. A scoprirlo è denunciarlo il comitato di cittadini “Amici del Talmone”: “Nonostante i divieti dell’ordinanza balneare emessa dalla Regione Sardegna, il turismo cafone prosegue con la sua arroganza ad impattare negativamente l’ambiente. Sono stati posizionati già dalla mattina presto, gazebi, fornelli e rete da pallavolo, occupando tutto l’arenile. Un via vai di gommoni a motore per portare cibo, ospiti e materiale. Sono stati accesi fuochi in spiaggia, che solo l’intervento della guardia costiera ha fermato”.

“Un danno ambientale quindi non solo terrestre ma anche marino. L’estate dei cafoni continua ma l’opera di controllo degli ‘Amici di Talmone’ non si ferma”, promettono dall’associazione. E gli uomini della guardia costiera, intervenuti insieme alla Capitaneria di porto, hanno subito fatto sgomberare tutta la spiaggetta.