Lo studio: “Quella del Covid-19 non è fra le peggiori pandemie della Storia”

Se quella che il mondo sta sperimentando non è, in termini di mortalità assoluta e relativa, fra le peggiori pandemie della storia dell’uomo, è probabilmente solo grazie alle misure di contenimento che sono state prese quasi ovunque sul pianeta e alle migliori condizioni dell’assistenza sanitaria rispetto al passato. E’ quanto risulta da uno studio comparato sui dati storici, realizzato dai ricercatori di Deutsche Bank. “Non si era mai vista prima una situazione in cui quasi tutta l’economia globale e’ stata posta in condizioni di lockdown” si legge nella premessa. “Detto questo, quanto grave è questa pandemia rispetto a quelle viste attraverso la storia? O meglio, quanto grave finirà per essere?”.

Leggi su https://www.agi.it/estero/news/2020-04-26/coronavirus-peggiori-pandemie-storia-8423667/