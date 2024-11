Lo studio: le microplastiche nell’aria sconvolgono la formazione delle nuvole

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Le microplastiche hanno raggiunto anche le nuvole sconvolgendone i meccanismi di formazione e influenzando così anche il clima. È quanto emerge da uno studio guidato dalla Pennsylvania State University e pubblicato su Acs ES&T Air.

“Nel corso degli ultimi due decenni di ricerca sulle microplastiche, gli scienziati hanno scoperto che sono ovunque, quindi questo è un altro pezzo di quel puzzle – ha affermato Miriam Freedman, professoressa di chimica alla Penn State e autrice dello studio – ora è chiaro che dobbiamo avere una migliore comprensione di come interagiscono con il nostro sistema climatico, perché siamo stati in grado di dimostrare che il processo di formazione delle nuvole può essere modificato dalle microplastiche”. Per gli autori del nuovo studio, le microplastiche agiscono come particelle nucleanti di ghiaccio, aerosol microscopici che facilitano la formazione di cristalli di ghiaccio nelle nuvole.

Non è del tutto chiaro cosa significhi questa scoperta per il meteo e il clima, ha spiegato Freedman, ma suggerisce che le microplastiche probabilmente stanno già avendo un impatto sul cambiamento climatico.

