La splendida Bianca Balti è tornata a parlare di sè sul suo profilo Instagram con la consueta sincerità e grazia. La super modella, che da mesi sta affrontando un cancro ovarico che l’ha costretta ad un’operazione invasiva e a cure molto pesanti, ha raccontato la malattia da un altro delicato punto di vista, quello lavorativo.

“Fare la modella mi è capitato per caso.I clienti – scrive Bianca – mi offrivano lavori e io accettavo o meno, in base alla creatività e al budget. Ha funzionato come una magia per quasi due decenni. Finché non è arrivato il Covid. A quel punto le cose sono rallentate un po’ e ho deciso di assumere un ruolo più attivo nella mia carriera. Ho riconosciuto i miei valori unici: la mia voce, le mie convinzioni e le mie esperienze. Essendo me stessa senza vergogna, sono entrata in contatto con un pubblico che mi apprezzava esattamente per la donna che ero. Di conseguenza, ho iniziato a lavorare con marchi che abbracciavano i miei valori, una dinamica molto più gratificante”.

Ma purtroppo, la diagnosi di cancro ha cambiato anche la sua vita lavorativa: “Tutti sono diventati comprensibilmente restii a contattarmi per lavoro. Oltre a mandarmi fiori e biglietti d’auguri, i brand hanno smesso di considerarmi una persona con cui lavorare”. Ora «mostro a loro e al mondo intero il potere del mio nuovo look. Ho sbloccato il potenziale della nuova me per poter sentire di nuovo il mio valore”. Intanto, domani sera Bianca calcherà il palco del Festival di Sanremo e sarà l’occasione per mostrare non solo la sua bellezza indiscutibile, ma la forza di essere sempre se stessi.