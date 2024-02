Lo chef Andrea Aprea inaugura il Calendario delle Notti Stellate 2024

L’Osteria del Forte di Palazzo Doglio si prepara ad ospitare un’imperdibile serata gourmet con Andrea Aprea, Chef Patron del ristorante “Andrea Aprea” a Milano, 2 Stelle Michelin, in programma Domenica 17 Marzo 2024.

La scelta di aprire questi appuntamenti con Andrea Aprea nasce dalla sua filosofia di cucina che si contraddistingue grazie ad uno sguardo rivolto sempre verso il futuro senza perdere di vista le sue origini proponendosi di innescare un processo di scambio tra differenti luoghi dell’esperienza: nel ricordo, nello sguardo, nell’olfatto, nel palato.

Dopo gli anni di formazione trascorsi in alcune delle più importanti cucine in Italia, Asia e Gran Bretagna, lo Chef sceglie di sviluppare il proprio personale approccio alla tavola fino ad ottenere, nel 2012, la prima Stella Michelin al Vun Andrea Aprea del Park Hyatt Milano – il primo ristorante d’hotel ad aver ricevuto una stella Michelin nella storia di Milano. La seconda Stella arriverà cinque anni dopo, nel 2017. Oggi, Andrea Aprea, classe 1977, è Chef Patron del nuovo ristorante “Andrea Aprea” situato in Corso Venezia a Milano, che ha ottenuto due stelle Michelin ad un anno e mezzo dall’apertura.

L’appuntamento all’Osteria del Forte si inserisce nella rassegna “Notti Stellate”, che dal 2020 consente a tutti gli amanti della cucina d’autore di gustare i piatti dei più rinomati Chef stellati a livello nazionale e internazionale a Cagliari.

La proposta culinaria creata dallo Chef per la serata di Notti Stellate è eclettica e include alcuni tra i piatti protagonisti dei Percorsi Gastronomici del suo ristorante a Milano: “Mbuttunato Calamaro e Peperone”, “Riso Carnaroli, Aglio Orsino, Ostriche, Limone Candito”, “Baccalà, Pizzaiola liquida, Provola affumicata” e “Carota e Agrumi, Fava Tonka, Achillea”. In questo menù i rapporti tra acidità, sapidità, amaro e dolcezza così come le diverse consistenze sono state studiate per offrire un’alternanza di vibrazioni palatali, in un dialogo continuo tra sapori complementari e contrastanti.

Per ulteriori informazioni e prenotazioni, è possibile contattare il numero 070 6464154 o inviare una mail a [email protected]