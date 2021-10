Lite tra ragazze nella notte a Gonnosfanadiga: intervengono i carabinieri e nella borsetta spunta un coltello

Ieri a Gonnosfanadiga, a conclusione degli accertamenti scaturiti dalla richiesta di intervento pervenuta alla locale Stazione da parte di una 21enne, i carabinieri hanno denunciato per porto di oggetti atti ad offendere una 25enne, anche lei del luogo, disoccupata con precedenti. I militari sono intervenuti in occasione di un vivace litigio fra le due ragazze, avvenuto nel corso della notte per motivi sentimentali, e hanno rinvenuto nella borsetta della 25enne un coltello a serramanico con lama di 9 cm. Il coltello è stato posto sotto sequestro probatorio penale e debitamente custodito in attesa di essere versato all’ufficio corpi di reato della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari. La ragazza che ha richiesto l’intervento è stata anche visitata al Pronto soccorso dell’ospedale civile Nostra Signora di Bonaria di San Gavino Monreale, da dove è stata subito dimessa senza prognosi.