Aggressione violentissima a Foligno. Una ragazzina di soli 11 è stata aggredita, picchiata e derubata da un gruppo di coetanei. A riportare la notizia in queste ore il Corriere dell’Umbria.

Stando a quanto ricostruito, tutto sarebbe partito da una lite sui social con un’altra ragazzina. Poi, la richiesta di un incontro e di un chiarimento in Piazza San Domenico.

Lì la giovanissima vittima si è trovata di fronte l’inaspettato: un gruppo di ragazzini e ragazzine che l’hanno accerchiata e umiliata.Il tutto sarebbe stato poi filmato con uno smartphone.

La madre della piccola attraverso il Corriere dell’Umbria, lancia anche un appello: “Mi rivolgo alla comunità, alle scuole, alle famiglie. Questo non è un ‘semplice’ litigio tra ragazzini. Questo è bullismo, è violenza, è sopraffazione. È un segnale che qualcosa si è rotto, nei legami tra educazione, socialità e responsabilità. Chi ha ripreso? Chi ha riso? Chi ha guardato senza intervenire? Vorrei che si accendesse un riflettore.

Perché le istituzioni scolastiche e sociali non minimizzino. Perché gli adulti parlino con i propri figli. E perché nessuna bambina debba sentirsi sola, umiliata, o in pericolo, nel centro della propria città”.