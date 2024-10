Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Liguria, la clamorosa vittoria del centrodestra premia la Meloni e Renzi si infuria: “Ha perso Giuseppe Conte con i suoi veti”. Bucci batte Orlando sul filo di lana, la Liguria resta al centrodestra nonostante l’inchiesta che ha travolto l’ex governatore Toti. Furioso Renzi che sottolinea come il centrosinistra abbia perso per una manciata di voti dopo avere rifiutato l’appoggio di Italia Viva. Ecco le parole di Renzi su Fb: “Auguro buon lavoro a Marco Bucci, nuovo presidente della Liguria. Spero di cuore che faccia bene, perché questa regione ha bisogno di una leadership forte e credibile dopo gli scandali e le polemiche. Saluto la battaglia di Andrea Orlando: ha combattuto una partita equilibrata e ha perso per un pugno di voti.

Oggi ha perso soprattutto chi concepisce la politica come uno scontro personale, come un insieme di antipatie e vendetta. Ha perso chi mette i veti. Ha perso chi non si preoccupa di vincere ma vuole solo escludere e odiare. Ha perso Giuseppe Conte, certo, e tutti quelli che con lui hanno alzato veti contro Italia Viva. Solo le mie preferenze personali delle Europee sarebbero bastate a cambiare l’esito della sfida, solo quelle. Aver messo un veto sulla comunità di Italia Viva ha portato il centrosinistra alla sconfitta. Senza il centro non si vince: lo ha dimostrato la Basilicata qualche mese fa, lo conferma la Liguria oggi. Vedremo se qualcuno vorrà far tesoro di questa lezione”

Poche migliaia di voti per la sconfitta di Orlando. Margine più ampio per Bucci (1,6 punti) secondo Swg.. Stando ai dati reali che arrivano via via su Eligendo, quando mancano da scrutinare circa 150 sezioni su 1.785. il candidato del centrodestra è avanti con quasi cinquemila consensi di margine sullo sfidante. Interessante il voto di Genova, dove Bucci è sindaco, ma risulta nettamente avanti Andrea Orlando. Da segnalare anche l’astensione di Beppe Grillo che non ha votato in una tornata che registra il crollo del Movimento 5 Stelle (sotto il 5%)