Lieto fine a Villacidro: mamma e cuccioli nell’immondezzaio salvati e accuditi in canile

Storia di quattro zampe a lieto fine: mamma e cuccioli nell’immondezzaio salvati e accuditi in canile, tutti adottati tranne uno che, per sei anni, ha vissuto tra le coccole e i giochi degli operatori di “Villa Bau”. La cagnolina è deceduta qualche giorno fa e il suo padrone, affranto dal dolore, si è ricordato del figlio ancora in canile e non ha esitato ad adottare anche lui. Darla e Dino sono i nomi dei cani protagonisti di questa vicenda che racconta il legame indissolubile che si crea tra gli animali e gli esseri umani e Alessandro è l’uomo che, anni fa, decise di accogliere a casa sua la cagnolina sfortunata. Una vita trascorsa con amore, gli animali domestici diventano parte integrante della famiglia, ed è così che, arrivato il momento di dirsi addio, per Alessandro il vuoto lasciato da Darla è stato un mix di nostalgia e dispiacere. “Circa sei anni fa, abbiamo recuperato Darla e i suoi cuccioli appena partoriti nell’immondezzaio di Villacidro” racconta Villa Bau. “Dopo diversi mesi i cuccioli sono stati adottati, tranne uno, Dino, dopo diversi anni Darla è stata anche lei adottata da una persona speciale, Alessandro che la ha amata moltissimo.

Darla, circa un mese fa, purtroppo è deceduta e Alessandro, dopo alcuni giorni di estrema tristezza cosa fa? Si ricorda del figlio della sua amata Darla che ancora sta in canile. Ecco, questo è il risultato, Dino da oggi in per affido”. Tra le braccia di chi si è preso cura della sua mamma, il cane sembra proprio essere a suo agio come il suo padrone che, in qualche modo, potrà continuare a ricevere affetto e compagnia anche dalla sua cagnolina defunta.