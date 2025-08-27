Momenti difficili e di apprensione per Massimo Moratti, legato indissolubilmente alla storia della Saras di Sarroch fondata nel ‘62 dal padre Angelo e guidata dallo stesso Moratti dal 2018 al 2024.

Da martedì sera è ricoverato in terapia intensiva all’Istituto Humanitas di Rozzano a causa di una crisi respiratoria, forse dovuta ad una forma di polmonite.

Moratti era stato ricoverato anche nel 2023 per un controllo allo stent cardiaco.

La famiglia, con la solita riservatezza, non ha al momento rilasciato alcuna dichiarazione ufficiale così come i medici che hanno in cura Moratti, ma la situazione sembra meno preoccupante di ciò era apparso nelle prime ore di ricovero.

La figura di Moratti, ora 80enne, non può essere dissociata ovviamente dalla storia dell’Inter, anch’essa eredità del padre Angelo che l’aveva resa grande già negli anni ‘60.

Nel 2013 cedette la maggioranza delle quote dell’Inter ad Erick Thohir, dopo aver portato alla squadra sito la sua dirigenza 16 trofei.