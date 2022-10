L’esultanza dei cacciatori sardi: “Stagione venatoria salva, potremo cacciare anche tordi e beccacce”

Il Tar straccia la maggior parte dei ricorsi presentati dagli ambientalisti, Grig su tutti, e consente ai cacciatori della Sardegna di poter sparare sino al prossimo 31 gennaio. Gli unici divieti riguardano le pavoncelle e i moriglioni. Per il resto, dal tordo alla beccaccia, nessun divieto. La decisione dei giudici arriva dopo le richieste di sospensione presentate dalle associazioni contro la caccia. Via libera alle doppiette, quindi, anche nei giorni festivi infrasettimanali del martedì e del venerdì. Esultano, logicamente, le associazioni venatorie, a partire dalla Federcaccia Sardegna e dall’Anlc: “Ci siamo costituiti in giudizio a difesa del calendario venatorio, al fianco della Regione, e siamo soddisfatti per quanto deciso dal Tar . Le uniche sospensioni”, presenti nella nuova ordinanza, “riguardano moriglione e pavoncella. Per il resto, dalla chiusura della caccia al tordo e alla beccaccia, il calendario venatorio rimane confermato”. Le polemiche, nelle ultime settimane, erano state roventi: da un lato il mondo delle doppiette, stremato dopo due anni di restrizioni, per quanto non troppo dure, legate all’emergenza Covid, dall’altro gli ambientalisti.