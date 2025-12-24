I carabinieri di Quartu Sant’Elena hanno rintracciato e arrestato un 23enne del posto, disoccupato e già noto alle forze dell’ordine, in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dal tribunale di Cagliari.

Il giovane deve scontare una condanna definitiva per lesioni personali e rapina in concorso, reati commessi tra il 2021 e il 2024 tra Guspini e Cagliari. Dopo il rintraccio è stato accompagnato in caserma e, concluse le formalità, trasferito nel carcere di Uta.

Dovrà espiare una pena complessiva di quattro anni, undici mesi e quattro giorni di reclusione. L’arresto rientra nell’attività quotidiana dei carabinieri per dare esecuzione ai provvedimenti dell’autorità giudiziaria e garantire la sicurezza sul territorio.