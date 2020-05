L’esempio di Capoterra: suolo pubblico gratis a ristoranti e pizzerie per sconfiggere la crisi

L’esempio di Capoterra: suolo pubblico gratis a ristoranti e pizzerie per riparare le perdite. La notizia è stata appena diffusa dal consigliere comunale Stefano Piano: “Durante il Consiglio comunale il Sindaco ha affermato che é concessa l’occupazione del suolo pubblico a tutte le attività che ne faranno richiesta (bar, pizzerie, ristoranti etc.) per cercare di colmare le perdite subite per questi mesi di chiusura dovuto al Coronavirus. Invito chi voglia usufruirne di porzioni di suolo pubblico per integrare la superficie della propria attività di inoltrare la domanda.