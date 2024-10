Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Le Isole del Gusto 2024:

una Rappresentazione Gastronomica della Tradizione Sarda attraverso i PAT – Prodotti Agroalimentari Tradizionali della Sardegna.

La Camera di Commercio di Cagliari e Oristano, in collaborazione con il Centro Servizi Promozionali per le Imprese e la Regione Sardegna, è orgogliosa di annunciare l’edizione 2024 della manifestazione “Le Isole del Gusto”. Questo evento, che si svolgerà dal 5 ottobre al 10 novembre, abbraccerà le province di Cagliari e Oristano, offrendo un palcoscenico unico per 29 tra ristoranti, bar e pasticcerie locali:

Agriturismo Archelao; Etto Macelleria; Famiglia Orro di Davide Orro; Ristorante Craf da Banana; Ristorante Leopardi; Estro Restaurant-Aquae Sinis; Ristorante Cuccumeu Torregrande; Babar; Ditrizio Pasticceria; Rainbow Bar; Cellarius Vineria; Dulcis Pasticceria; Pbread Natural bakery; Agriturismo il Giglio; Da Ada; Da Sid; Ristorante Rose Mari; Impasto; Eolo Ristorante Bar Pinseria; Chiaroscuro; Su Murruai; Trattoria Margherita; Josto; Soleluna; L’Ulivo; Framento; Civico 35; Pizzeria Fantasy.

Quest’anno, il filo conduttore della manifestazione è rappresentato dai PAT – Prodotti Agroalimentari Tradizionali della Sardegna, veri custodi di una tradizione culinaria che affonda le radici in una lunga e ricca storia. Ogni ristoratore avrà l’opportunità di presentare un menu appositamente pensato per valorizzare questi prodotti, trasformandoli nei veri protagonisti della tavola sarda. I PAT selezionati per ogni menu verranno proposti in abbinamento con Vini del territorio, etichette che andranno a completare il gusto del piatto rendendo l’esperienza culinaria una vera e propria esplosione di sapori.

L’iniziativa offre l’opportunità di scoprire e degustare piatti tipici, preparati con ingredienti di alta qualità e vini ricchi di storia e passione. Ogni partecipante sarà invitato a vivere un’esperienza gastronomica autentica, immergendosi nei sapori e nei profumi che raccontano il legame indissolubile tra la Sardegna e il suo patrimonio agroalimentare.

Questa edizione de ‘Le Isole del Gusto’, è un evento che non solo promuove la tradizione culinaria sarda, ma sostiene anche le attività imprenditoriali locali con l’ obiettivo di far conoscere e apprezzare la straordinaria varietà dei PAT esaltandone il gusto con un buon calice di vino. Un percorso di valorizzazione che coinvolge la comunità e i turisti e anche un’occasione per scoprire la bellezza dei nostri territori, attraverso la cucina e l’accoglienza tipica delle strutture partecipanti.

Il PAT non è soltanto un elemento culinario, ma svolge un ruolo fondamentale come simbolo della tipicità e dell’identità culturale sarda. Ogni piatto abbinato al suo calice di vino, diventa così un viaggio attraverso le tradizioni locali, un modo per celebrare un patrimonio che è frutto di passione, storia e territori unici. Nella preparazione dei loro menu, i ristoratori non solo onoreranno la qualità dei PAT, ma racconteranno anche storie di famiglie, di culture e di un legame profondo tra la comunità e la terra.

“Le Isole del Gusto” rappresenta un’importante occasione per far emergere le eccellenze agroalimentari della regione Sardegna. Il PAT è un valore aggiunto che permette di far conoscere ai visitatori e ai locali le radici delle tradizioni culinarie sarde, accompagnandoli in un viaggio culinario che celebra l’essenza della Sardegna e i suoi inestimabili tesori agroalimentari.

info:

[email protected]