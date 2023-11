Le evoluzioni e i 21 colpi di cannone, a Cagliari le emozionanti frecce tricolori sorvolano il porto

Le frecce tricolori partono da lontano, da quell’orizzonte che fa ancora di più della Sardegna un’isola, poco dopo le 12, nel giorno della Festa delle forze armate. Volteggiano sui monti vicino Sarroch, poi pian piano arrivano e sorvolano per ben tre volte la via Roma. Il tricolore si forma alla perfezione, dal palco ai militari tutti sull’attenti per salutare il passaggio della flotta, accompagnato subito dopo dai 21 colpi a salve di cannone della nave Alpino, in omaggio anche al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. In migliaia hanno seguito la diretta video sulla pagina Facebook di Casteddu Online e, dietro le transenne, in tanti hanno voluto esserci personalmente per ammirare le frecce.

Particolare non di poco conto: a differenza dell’esibizione di pochi mesi fa al Poetto, stavolta non si sono registrati problemi legati al traffico. Con via Roma sbarrata, infatti, tutti hanno parcheggiato o in viale Diaz o direttamente dopo piazza Matteotti, raggiungendo il porto a piedi per assistere a tutte le celebrazioni del quattro novembre.