Le campagne di Sinnai sommerse dai rifiuti, anche sedili di auto

Rifiuti di ogni genere nelle campagne adiacenti al centro abitato, spuntano anche i sedili di un’automobile: “Non c’è limite all’imbecillità umana” esprime un residente. Una passeggiata in mezzo al verde, la fortuna di abitare in Sardegna è anche quella di poter trascorrere ore liete e in serenità in mezzo alla natura che, purtroppo, è sempre più contaminata dalla mano dell’uomo, quella che genera tutto tranne che rispetto ed educazione. Capita così che, tra asparagi o funghi, si scorge un rifiuto decisamente ingombrante, ben diverso da bottiglie, buste di plastica e cartacce, ossia dei sedili usati, quelli che ospitano i passeggeri nei veicoli. Dura la condanna da parte dei cittadini nei confronti di chi ha compiuto questo gesto: “Non fare la differenziata nel 2024 è un atto incivile e da trogloditi. Abbiamo un servizio di nettezza che almeno noi paghiamo, e che funziona, le campagne intorno a Sinnai, sono piene di bottiglie e altro. Un degrado indicibile in un posto stupendo”. Sinnai potrebbe essere un borgo bellissimo e invece è un immondezzaio” sono solo alcuni dei tanti commenti espressi.